Халили о Латыпове: нельзя Эдуарда винить. Надеюсь, будет много слов поддержки в его адрес

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал выступление сборной в мужской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.



Россияне (Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов) завоевали бронзу, хотя лидировали с большим отрывом до последней стрельбы. Латыпов ушёл на два штрафных круга.

«Этап был хороший. Единственное, я расстроен, что не смог на последнем круге ещё отрыв увеличить. Хотелось завести команду на борьбу своим первым этапом. Думаю, что неплохо получилось.

Задача на гонку для меня была сформулирована интересно — как минимум проиграть не больше 10 секунд. Юрий Михайлович сказал: если передашь в группе со всеми, то всё отлично, молодец.



Какой настрой из-за пропуска спринта и пасьюта? Обычный настрой, тренировался, видел, как другие бегают, как другие тренируются. Может, это даже было плюсом, что было время восстановиться, подготовиться. Наверное, кто-то из ребят сегодня был более уставший. Во всём есть свои плюсы.



Само собой, есть с чем поздравить. Это первые олимпийские медали в карьере и у меня, и у Максима. Скажу честно, сейчас особых эмоций нет. Все эмоции были во время просмотра последних этапов. Там очень сильно переживал, волновался.



Во время последнего этапа не загадывал, что будет золото. Потому что столько бывало всяких примеров, и раньше времени лучше не думать о таком.



После финиша Эдуарда мы его поддержали. Я надеюсь, что будет очень много слов поддержки в его адрес. Мало кто понимает, каково это прийти на последнем этапе эстафеты на последний рубеж лидером, когда такая погода. Нельзя Эдуарда винить. Просто посмотрите на другие команды — у того же Легрейда сегодня был штрафной круг, ещё у кого-то. Это случалось на разных этапах у сильнейших спортсменов. Получилось просто в этот момент. В этом нет ничего страшного. Надо работать дальше и завоёвывать новые медали», — передаёт слова Халили корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.



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