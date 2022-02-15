Скобрев назвал выдающимся результатом серебро конькобежцев в командной гонке на ОИ

Олимпийский призёр Иван Скобрев прокомментировал серебряные медали, завоёванные российскими конькобежцами в командной гонке преследования на Олимпиаде-2022 в Пекине. В финале россияне проиграли сборной Норвегии.

«Я хочу поздравить ребят с отличным выступлением в командной гонке на Олимпиаде. Конечно, полуфинал очень сумасшедшим получился, с олимпийским рекордом обыграли американцев — действующих обладателей рекорда мира. Сборная России очень хорошо выступила.

Хочу отметить Руслана Захарова, который на протяжении всех командных гонок являлся лидером команды. Он всегда находится спереди, берёт на себя львиную долю нагрузки, всё сопротивление ветра падает на него. Понятно, что и партнёров не надо принижать, которые сзади пытаются Руслана поддерживать, сохранять его скорость.

Отличный результат для нашей команды. Понятно, мы надеялись, что сможем побороться с норвежцами в финале. Давайте скажем честно, Норвегия — действующий олимпийский чемпион. И состав, наверное, у них более опытный и сплочённый, с точки зрения самого прохода дистанции. Нам остаётся довольствоваться серебром, что я считаю выдающимся результатом нашей командной гонки. И, конечно же, олимпийским рекордом. Ребята — большие молодцы.

Они сделали своеобразный подарок Виктору Александровичу Сивкову — у него вчера был день рождения. Поэтому, пользуясь случаем, поздравляю его и поздравляю наших ребят с этой медалью. Ну и девчонок тоже поздравляю. Четвёртое место — тоже результат. Пусть не вешают нос. А от Захарова ждём ещё и успешного выступления в масс-старте», — сказал Скобрев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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