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Кентен Фийон Майе прокомментировал завоевание серебра в эстафете на Олимпиаде-2022

Кентен Фийон Майе прокомментировал завоевание серебра в эстафете на Олимпиаде-2022
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Биатлонист сборной Франции Кентен Фийон Майе прокомментировал завоевание серебряных медалей в эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Золотые медали завоевали представители национальной команды Норвегии, бронза досталась сборной России.

«Очень рад разделить этот момент со своей командой. Спасибо им всем. Эта пекинская медаль для меня особенная, потому что мы делим её со всей командой, с физиотерапевтами, тренерами, техническим персоналом и всеми-всеми-всеми. Это очень хорошо, потому что это подарок для всех», — сказал Фийон Майе после гонки.

Россия лидировала на протяжении почти всей гонки, однако два штрафных круга Эдуарда Латыпова на последней стрельбе отбросили команду на третье место.

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