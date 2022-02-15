Монеточка двумя словами охарактеризовала Валиеву, Трусову и Щербакову

Певица Монеточка прокомментировала пост двукратного призёра Олимпийских игр, российской фигуристки Евгении Медведевой о Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

Медведева, в частности, написала: «У каждого могут быть свои симпатии, но я предлагаю нам всем объединиться и болеть за всех трёх выдающихся спортсменок. Они все заслуживают внимания и приехали сюда за медалями. Я искренне болею за каждую из вас. И надеюсь, что после Игр крепко вас обниму! Вы — лучшие».

Монеточка в комментарии написала: «Три королевы».

Сегодня, 15 февраля, россиянки выступят на Олимпиаде в Пекине с короткой программой.

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