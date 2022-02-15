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Министр спорта РФ: результаты российских биатлонистов на ОИ достойны уважения и признания

Министр спорта РФ: результаты российских биатлонистов на ОИ достойны уважения и признания
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил биатлонистов Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова с бронзой в эстафете на Олимпийских зимних играх в Пекине.

«Поздравляю наших биатлонистов с завоеванием бронзовой медали в эстафете!

Каждый из тех, кто следил за гонкой, ждал от команды золото, но последняя стрельба решила исход всей гонки. Тем не менее, наши биатлонисты показали невероятное стремление в борьбе за награду, Эдуард не выбыл из гонки за медаль и финишировал третьим.

Отмечу, что на Играх-2018 в Пхёнчхане наша сборная впервые в истории осталась без медалей. И то, какой результат сегодня показывают российские биатлонисты, достойно уважения и признания.

Несмотря ни на что, Кариму, Александру, Максиму и особенно Эдуарду необходима сейчас поддержка всех россиян, чтобы достойно выступить в масс-старте. Пусть эта бронза станет стимулом для будущих побед!», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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