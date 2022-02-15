Французский биатлонист Жаклен: мы были очень напряжены, хотелось хорошо провести эстафету

Биатлонист сборной Франции Эмильен Жаклен прокомментировал завоевание серебряных медалей в эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Золотые медали завоевали представители национальной команды Норвегии, бронза досталась сборной России.



«Мы были очень напряжены. Нам очень хотелось хорошо провести эстафету, эта гонка была очень важна для нас. С момента последней Олимпиады, которая прошла четыре года назад, каждая команда, добравшаяся тогда до подиума, хотела вновь на нём оказаться сегодня. Горжусь тем, что являюсь частью этой команды и что у меня есть такие друзья. Мы живём вместе по 250 дней в год, так что у нас здесь как вторая семья. Очень приятно разделить подобный момент», — сказал Жаклен после гонки.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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