Объявлен состав женской сборной России по биатлону на эстафету на Олимпийских играх — 2022

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав женской команды на эстафету, которая состоится в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) завтра, 16 февраля. Участие в гонке примут Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, сообщает официальный сайт IBU. Начало эстафеты запланировано на 10:45 мск.

Резцова и Нигматуллина ранее завоевали бронзу Олимпиады-2022 в смешанной эстафете.

Сегодня на Олимпийских играх состоялась мужская эстафета. Российская команда в состав Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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