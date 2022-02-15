Объявлен состав женской сборной России по биатлону на эстафету на Олимпийских играх — 2022
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Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав женской команды на эстафету, которая состоится в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) завтра, 16 февраля. Участие в гонке примут Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, сообщает официальный сайт IBU. Начало эстафеты запланировано на 10:45 мск.
Резцова и Нигматуллина ранее завоевали бронзу Олимпиады-2022 в смешанной эстафете.
Сегодня на Олимпийских играх состоялась мужская эстафета. Российская команда в состав Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу.
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