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Буртасова не попала в состав на эстафету, потому что не приняла предложение тренеров

Буртасова не попала в состав на эстафету, потому что не приняла предложение тренеров
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Руководитель медиа-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов объяснил, почему Евгения Буртасова не вошла в состав сборной на эстафетную гонку, которая состоится на Олимпийских играх в Пекине (Китай) завтра, 16 февраля.

«Почему нет Буртасовой? Позавчера, чтобы оценить её состояние, тренеры предложили ей пробежать небольшой масс-старт со спортсменками из других стран, которые не участвовали в спринте/пасьюте. У мужчин в аналогичном товарищеском забеге участвовал Халили. Евгения отказалась, сказала: «У меня свой план», — написал Аверьянов в своём телеграм-канале.

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