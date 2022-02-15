Буртасова не попала в состав на эстафету, потому что не приняла предложение тренеров
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Руководитель медиа-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов объяснил, почему Евгения Буртасова не вошла в состав сборной на эстафетную гонку, которая состоится на Олимпийских играх в Пекине (Китай) завтра, 16 февраля.
«Почему нет Буртасовой? Позавчера, чтобы оценить её состояние, тренеры предложили ей пробежать небольшой масс-старт со спортсменками из других стран, которые не участвовали в спринте/пасьюте. У мужчин в аналогичном товарищеском забеге участвовал Халили. Евгения отказалась, сказала: «У меня свой план», — написал Аверьянов в своём телеграм-канале.
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