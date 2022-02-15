«Шашилов очень рискует». Дмитрий Губерниев отреагировал на ситуацию с Евгенией Буртасовой

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине и отреагировал на ситуацию с Евгенией Буртасовой, которая не попала в состав, так как отказалась от участия в контрольной гонке. В заявку были включены Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина,

«Если завтра мы слабо выступим в эстафете — Шашилов должен уйти с поста тренера женской сборной! Считайте это давлением! Посмотрим и удачи команде! За себя и за Сашку.

И странно заставлять бежать контрольную Буртасову, которая в отличие от бежавшего контрольную Халили к Олимпиаде не готовилась, пахала на Европе и выигрывала! Шашилов очень рискует… Посмотрим», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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