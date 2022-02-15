Украинская экс-ученица Тутберидзе высказалась о скандале с Камилой Валиевой

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова, ранее занимавшаяся под руководством Этери Тутберидзе, прокомментировала скандальную ситуацию с Камилой Валиевой, которую допустили к участию в личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине, несмотря на то что ранее её допинг-тест дал положительный результат.
По словам Шаботовой, она читает, что происходит в ситуации с Валиевой, но сразу же забывает об этом.
«Тренировки по времени проходят мало, устаю морально. К тому же каждый день стрессуешь.
Мне кажется, никто из нас о ситуации со скандалом (с Валиевой. — Прим. «Чемпионата») не думает. Я просто читаю, что происходит, и сразу же забываю. Никто это не обсуждает. Думаю, всё хорошо.
Не знаю, почему у меня не получается аксель. После проката я понимаю, где какие допустила ошибки, но с этим нужно долго сидеть и разбираться. На шестиминутной разминке был хороший аксель. Я даже не задумывалась, когда шла на него. У меня такого падения никогда не было. Не знаю, в чём сейчас была ошибка.
Чувствую ли я давление на мою страну (вопрос от норвежского журналиста. — Прим. «Чемпионата»)? Я не знала, что есть какое-то давление. Я ничего не чувствую. Никак к этому не отношусь, катаюсь, выхожу на лёд. Чувствую только поддержку со стороны других стран и спортсменов.
Валиева? Сегодня такой старт, на котором нужно откатать свой максимум. Надеюсь, у них всё получится и им ничего не помешает выиграть. Всё будет хорошо. Сочувствовать олимпийским чемпионам очень странно. У меня есть только радость, что я знакома с этими ребятами и что они стали олимпийскими чемпионами», — передаёт слова Шаботовой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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