Ростовцев предположил, почему Буртасова не попала в состав сборной России на эстафету

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев поделился ожиданиями от женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине и отреагировал на ситуацию с Евгенией Буртасовой, которая не попала в состав, так как отказалась от участия в контрольной гонке. В заявку были включены Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.



«Выбран вполне логичный состав на женскую эстафету. Почему нет Буртасовой? Она себя никак не проявила. Судя по мужской эстафете, возможны любые расклады. Задача одна — стрелять по мишеням, а не по медалям. Когда ты стреляешь не по цели, а по бронзе, серебру или золоту — это чревато. Необходимо сконцентрироваться на правильности технических действий и делать свою работу на рубеже. Надо бороться не с соперницами, а с самими собой. Необязательно, что Резцова должна стать нашим лидером. Просто каждый должен работать в свою силу — всё будет решать стрельба», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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