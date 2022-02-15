Ростовцев предположил, почему Буртасова не попала в состав сборной России на эстафету

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев поделился ожиданиями от женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине и отреагировал на ситуацию с Евгенией Буртасовой, которая не попала в состав, так как отказалась от участия в контрольной гонке. В заявку были включены Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
«Выбран вполне логичный состав на женскую эстафету. Почему нет Буртасовой? Она себя никак не проявила. Судя по мужской эстафете, возможны любые расклады. Задача одна — стрелять по мишеням, а не по медалям. Когда ты стреляешь не по цели, а по бронзе, серебру или золоту — это чревато. Необходимо сконцентрироваться на правильности технических действий и делать свою работу на рубеже. Надо бороться не с соперницами, а с самими собой. Необязательно, что Резцова должна стать нашим лидером. Просто каждый должен работать в свою силу — всё будет решать стрельба», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 15 февраля 2022
-
14:41
-
14:37
-
14:35
-
14:35
-
14:33
-
14:30
-
14:26
-
14:23
-
14:23
-
14:15
-
14:13
-
14:08
-
14:01
-
14:00
-
13:59
-
13:56
-
13:55
-
13:54
-
13:52
-
13:31
-
13:30
-
13:27
-
13:23
-
13:21
-
13:17
-
13:13
-
13:09
-
13:05
-
13:02
-
13:01
-
13:00
-
12:58
-
12:57
-
12:57
-
12:50