Самуэльссон: у нас были шансы победить, но мы совершили слишком много ошибок

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал пятое место, занятое сборной Швеции в мужской эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине.
«Мы знали, как сложно будет подтвердить статус лучшей команды спустя четыре года после Пхёнчхана. Думаю, если посмотреть на то, как складывалась эстафета, у нас были шансы победить, но мы совершили слишком много ошибок. Так иногда бывает.
Думаю, нам помогает то, что Эльвира (Эберг – Прим. «Чемпионат») завоевала здесь две медали. Конечно, я понимаю, что люди ждут от меня медалей, но наибольшее давление исходит от меня самого. Я очень хотел эту медаль и не особо задумываюсь о том, что думают другие люди. Просто стараюсь показывать свой максимум. На мой взгляд, сегодня я провёл хороший этап», — сказал Самуэльссон после гонки.
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- 15 февраля 2022
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