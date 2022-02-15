Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Васильев — о составе на эстафету: Шашилову Россия безразлична, ему главное — своих тащить

Васильев — о составе на эстафету: Шашилову Россия безразлична, ему главное — своих тащить
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал состав женской сборной на эстафету в рамках зимних Олимпийских игр, проходящих в Пекине.

«Состав на женскую эстафету неудачный. Есть два слабых звена — Казакевич и Миронова. Одну из них нужно было поменять на Буртасову. Казакевич мы вообще ни разу не видели на первом этапе, а сейчас её туда поставили— это колоссальная ошибка.

Шашилову Россия совсем безразлична, ему главное — своих тащить. Это человек регионального уровня, поэтому он всячески пытается только своих затащить в эстафету. Глядишь, медалька обломится, а там и премия будет. Поэтому с Шашиловым всё понятно. Жалко, что интересы государства, страны, Родины никак не учитываются», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022