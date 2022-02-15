Васильев — о составе на эстафету: Шашилову Россия безразлична, ему главное — своих тащить

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал состав женской сборной на эстафету в рамках зимних Олимпийских игр, проходящих в Пекине.
«Состав на женскую эстафету неудачный. Есть два слабых звена — Казакевич и Миронова. Одну из них нужно было поменять на Буртасову. Казакевич мы вообще ни разу не видели на первом этапе, а сейчас её туда поставили— это колоссальная ошибка.
Шашилову Россия совсем безразлична, ему главное — своих тащить. Это человек регионального уровня, поэтому он всячески пытается только своих затащить в эстафету. Глядишь, медалька обломится, а там и премия будет. Поэтому с Шашиловым всё понятно. Жалко, что интересы государства, страны, Родины никак не учитываются», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
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