В МОК объяснили слова главы комиссии о пути попадания допинга в организм Камилы Валиевой

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали слова главы дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда. Ранее Освальд предположил, что запрещённое вещество могло попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой, чей допинг-тест дал положительный результат, с продуктом, который употреблял её дедушка.
«Освальд повторял информацию, которая была опубликована в прессе. Сам он на судебном заседании не присутствовал», — приводит сообщение пресс-службы МОК «РИА Новости Спорт».
Несмотря на положительный допинг-тест, Камилу Валиеву допустили до личного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Короткую программу женщины представят сегодня, 15 февраля, произвольную — 17 февраля.
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