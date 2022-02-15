В МОК объяснили слова главы комиссии о пути попадания допинга в организм Камилы Валиевой

В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали слова главы дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда. Ранее Освальд предположил, что запрещённое вещество могло попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой, чей допинг-тест дал положительный результат, с продуктом, который употреблял её дедушка.

«Освальд повторял информацию, которая была опубликована в прессе. Сам он на судебном заседании не присутствовал», — приводит сообщение пресс-службы МОК «РИА Новости Спорт».

Несмотря на положительный допинг-тест, Камилу Валиеву допустили до личного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Короткую программу женщины представят сегодня, 15 февраля, произвольную — 17 февраля.

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.