Захаров: 5 лет назад не знал, как кататься на велосипеде. Обещаю, что в 2026-м мы победим

Россиянин Руслан Захаров прокомментировал результат своей команды в финале гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Соперниками россиян были представители Норвегии. Норвежцы преодолели дистанцию на 2,39 секунды быстрее. Таким образом, сборная России завоевала серебряные медали, норвежцы — золотые.
«Если бы неделю назад у меня спросили, будем ли мы на подиуме, я бы так не подумал. Мы не были суперсильными. Знаете, я немолодой спортсмен. К этому результату вёл длинный путь. Последние пять лет были чрезвычайно трудными, потому что я перешёл от короткого трека к длинному. Рад быть частью команды. У нас замечательная команда, и они мне сильно помогли. У нас суперкоманда, и это не только те три спортсмена, которые выступили здесь. Все ребята помогали мне.
Пять лет назад я даже не знал, как кататься на велосипеде. В шорт-треке мы этим никогда не занимались. Первый год был безумно сложным, а потом была Олимпиада-2018, на которую нас не пустили. Мы сильные. Мы всегда боролись ради этого результата. Обещаю, что в 2026 году мы победим», — сказал Захаров после соревнований.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 15 февраля 2022
-
14:41
-
14:37
-
14:35
-
14:35
-
14:33
-
14:30
-
14:26
-
14:23
-
14:23
-
14:15
-
14:13
-
14:08
-
14:01
-
14:00
-
13:59
-
13:56
-
13:55
-
13:54
-
13:52
-
13:31
-
13:30
-
13:27
-
13:23
-
13:21
-
13:17
-
13:13
-
13:09
-
13:05
-
13:02
-
13:01
-
13:00
-
12:58
-
12:57
-
12:57
-
12:50