Захаров: 5 лет назад не знал, как кататься на велосипеде. Обещаю, что в 2026-м мы победим

Россиянин Руслан Захаров прокомментировал результат своей команды в финале гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

Соперниками россиян были представители Норвегии. Норвежцы преодолели дистанцию на 2,39 секунды быстрее. Таким образом, сборная России завоевала серебряные медали, норвежцы — золотые.

«Если бы неделю назад у меня спросили, будем ли мы на подиуме, я бы так не подумал. Мы не были суперсильными. Знаете, я немолодой спортсмен. К этому результату вёл длинный путь. Последние пять лет были чрезвычайно трудными, потому что я перешёл от короткого трека к длинному. Рад быть частью команды. У нас замечательная команда, и они мне сильно помогли. У нас суперкоманда, и это не только те три спортсмена, которые выступили здесь. Все ребята помогали мне.



Пять лет назад я даже не знал, как кататься на велосипеде. В шорт-треке мы этим никогда не занимались. Первый год был безумно сложным, а потом была Олимпиада-2018, на которую нас не пустили. Мы сильные. Мы всегда боролись ради этого результата. Обещаю, что в 2026 году мы победим», — сказал Захаров после соревнований.

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