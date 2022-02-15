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Елизавета Туктамышева обратилась к Валиевой, Щербаковой и Трусовой

Елизавета Туктамышева обратилась к Валиевой, Щербаковой и Трусовой
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Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева обратилась к российским фигуристкам Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой, которые в настоящий момент готовятся к выступлению в короткой программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Она пожелала им сосредоточиться на главном и показать свой максимум.

«Уже через пару часов российские фигуристки выйдут на олимпийский лёд с короткой программой. Перед важными стартами важно максимально сосредоточиться и отключиться от внешнего фона, желаю, чтобы у девочек получилось сегодня сфокусироваться на главном! Я всем желаю показать свой максимум! Насладитесь этим замечательным моментом», — написала Туктамышева в своём «инстаграме».

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