Мэрайя Белл: те, кто относятся к допинг-тестам серьёзно, в ужасе от них

Американская фигуристка Мэрайя Белл рассказала об отношении к тестированию на допинг.
«Те из нас, кто относятся к допинг-тестам серьёзно, буквально в ужасе от них, потому что мы не хотим их пропустить. Никогда не пропускала тест. Ко мне домой приходят в 6 утра, в 10 вечера, берут анализы мочи и крови.
Представлять страну – это величайшая гордость, но прежде всего я представляю себя. И я хочу быть уверена, что чиста и делаю всё правильно. Я всегда так делала и буду делать дальше. Надеюсь, я хороший представитель команды США.
Мы с партнёрами по команде эту ситуацию особо не обсуждаем, мы её не контролируем. Особо не говорила с ребятами, которые выступали в команднике, поэтому не знаю, что они обсуждают. Но я тут отключилась от всего – у меня здесь нет соцсетей, говорю только с родными, и мы не собираемся обсуждать вещи, которые не стоят нашего времени.
Взбешена ли я от того, что она [Камила Валиева] здесь? Я очень рада быть здесь, это всё, что я могу сказать. Я на Олимпиаде, это суперкруто.
Есть сайт, где можно проверить состав всех продуктов. У меня он сохранён в закладках, я там постоянно проверяю что-то. Ещё пишу врачам команды, чтобы уже совсем точно быть уверенной, что всё нормально. Стараюсь постоянно быть осторожной.
Если бы я была в каком-нибудь баре, я бы, конечно, не стала пить из чужого стакана», — передаёт слова Белл корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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