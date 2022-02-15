Мужская сборная России по кёрлингу победила Канаду на Олимпийских играх — 2022

Мужская сборная России по кёрлингу в восьмом матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине обыграла команду Канады со счётом 7:6 (0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 0:1, 2:0, 0:2, 1:0). Для россиян это четвёртая победа в олимпийском турнире, канадцы потерпели третье поражение.



В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.



Результаты сборной России в предыдущих матчах Олимпиады-2022

Россия — США — 5:6.

Россия — Китай — 7:4.

Россия — Швейцария — 3:6.

Россия — Дания — 10:2.

Россия — Италия — 10:7.

Россия — Швеция — 5:7.

Россия — Норвегия — 5:12.



Завтра, 16 февраля, сборная России в заключительном матче группового раунда сыграет с Великобританией.

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