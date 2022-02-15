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Мужская сборная России по кёрлингу победила Канаду на Олимпийских играх — 2022

Мужская сборная России по кёрлингу победила Канаду на Олимпийских играх — 2022
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Мужская сборная России по кёрлингу в восьмом матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине обыграла команду Канады со счётом 7:6 (0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 0:1, 2:0, 0:2, 1:0). Для россиян это четвёртая победа в олимпийском турнире, канадцы потерпели третье поражение.

В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Результаты сборной России в предыдущих матчах Олимпиады-2022
Россия — США — 5:6.
Россия — Китай — 7:4.
Россия — Швейцария — 3:6.
Россия — Дания — 10:2.
Россия — Италия — 10:7.
Россия — Швеция — 5:7.
Россия — Норвегия — 5:12.

Завтра, 16 февраля, сборная России в заключительном матче группового раунда сыграет с Великобританией.

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Олимпиада 2022. Кёрлинг
Мужчины. 10-й тур. Россия - Канада
15 февраля 2022, вторник. 15:05 МСК
Россия
Окончено
7:6
Канада
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