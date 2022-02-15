Тарьей Бё обратился к Латыпову после провала Эдуарда в эстафете на Олимпиаде-2022

Норвежский биатлонист Тарьей Бё обратился к россиянину Эдуарду Латыпову, после того как тот провалил последний этап эстафеты на Олимпиаде 2022 года в Пекин, уйдя на два штрафных круга на последней стрельбе.

«Такое может случиться с любым спортсменом. Это наихудшее чувство. Ты вернёшься, Эдуард», — написал Бё-старший в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: «инстаграм» тарьея бё

Сборная России на данный момент завоевала три бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (смешанная эстафета); Латыпов (гонка преследования); Карим Халили, Логинов, Максим Цветков, Латыпов (эстафета).

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