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Захаров — о том, что Румянцев не получил медаль: очень обидно. У него на душе тяжело

Захаров — о том, что Румянцев не получил медаль: очень обидно. У него на душе тяжело
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Россиянин Руслан Захаров после завоевания серебра на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) высказал слова поддержки коллеге Александру Румянцеву, который был в запасе российской сборной и не получил медаль.

«Очень обидно! Это общее тренерское решение. Это спорт. Саня очень переживал за нас, болел. Он не ушёл с катка. У него на душе тяжело, но он очень крутой спортсмен. Когда я перешёл из шорт-трека в конькобежный спорт, он помогал мне во всём, многому научил. Мы с ним пять лет в одном номере. Я пришёл в новый спорт и ничего не соображал. Не мог воду попить на велосипеде! Не мог выбросить съеденный банан, потому что боялся потерять баланс на велосипеде. Отдавал Сане кожуру, и он её выбрасывал. К сожалению, он был сегодня запасным. Это не только медаль нас троих и Сани, но и всей команды, всего Союза конькобежцев России, персонала, тренеров, всех, кто болел. Рад, что у нас большая крутая команда», — передаёт слова Захарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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