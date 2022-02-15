Захаров — о том, что Румянцев не получил медаль: очень обидно. У него на душе тяжело

Россиянин Руслан Захаров после завоевания серебра на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) высказал слова поддержки коллеге Александру Румянцеву, который был в запасе российской сборной и не получил медаль.
«Очень обидно! Это общее тренерское решение. Это спорт. Саня очень переживал за нас, болел. Он не ушёл с катка. У него на душе тяжело, но он очень крутой спортсмен. Когда я перешёл из шорт-трека в конькобежный спорт, он помогал мне во всём, многому научил. Мы с ним пять лет в одном номере. Я пришёл в новый спорт и ничего не соображал. Не мог воду попить на велосипеде! Не мог выбросить съеденный банан, потому что боялся потерять баланс на велосипеде. Отдавал Сане кожуру, и он её выбрасывал. К сожалению, он был сегодня запасным. Это не только медаль нас троих и Сани, но и всей команды, всего Союза конькобежцев России, персонала, тренеров, всех, кто болел. Рад, что у нас большая крутая команда», — передаёт слова Захарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
- 15 февраля 2022
-
17:43
-
17:41
-
17:40
-
17:40
-
17:36
-
17:36
-
17:36
-
17:32
-
17:32
-
17:26
-
17:24
-
17:19
-
17:16
-
17:15
-
17:13
-
17:09
-
17:09
-
17:09
-
16:59
-
16:52
-
16:47
-
16:37
-
16:36
-
16:25
-
16:22
-
16:18
-
16:10
-
15:54
-
15:54
-
15:36
-
15:33
-
15:30
-
15:23
-
15:21
-
15:15