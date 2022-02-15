Вакаба Хигути стала пятой фигуристкой в истории, исполнившей тройной аксель на ОИ

Японская фигуристка Вакаба Хигути стала пятой спортсменкой в истории, которой удалось чисто исполнить тройной аксель на Олимпийских играх. Хигути исполнила этот элемент в короткой программе на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

До этого тройной аксель покорился на Играх лишь четырём спортсменкам: это японки Мидори Ито (1992), Мао Асада (2010), американка Мирай Нагасу (2018) и россиянка Камила Валиева (2022).

Россиянки ещё не выступали в короткой программе на ОИ-2022. Они выйдут на лёд в последней разминке. Камила Валиева выступит под 26-м номером, Александра Трусова — под 28-м, Анна Щербакова — под 29-м. Напомним, 14 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по допинговому делу Валиевой и допустил 15-летнюю фигуристку к соревнованиям.

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