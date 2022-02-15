Вакаба Хигути перехватила лидерство в короткой программе ОИ перед последней разминкой

Японская фигуристка Вакаба Хигути перехватила лидерство в короткой программе на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) по итогам выступления четырёх разминок (то есть 24 фигуристок). Она показала результат 73,51 балла. После трёх разминок лидировала Анастасия Губанова из Грузии.

Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова ещё не выступали. Они примут участие в пятой, заключительной разминке.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Положение после четырёх разминок

1. Вакаба Хигути (Япония) — 73,51 балла.

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 70,09.

3. Алиса Лью (США) — 69,50.

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