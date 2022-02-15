Американская фигуристка Карен Чен упала в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
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Американская фигуристка Карен Чен выступила с короткой программой на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Спортсменка упала при выполнении тройного риттбергера. За свой прокат 22-летняя американка получила 64,11 балла.
Лидером осталась японка Вакаба Хигути (73,51). Следом за Карен, под 26-м номером, выступит россиянка Камила Валиева.
14 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по допинговому делу Валиевой и допустил 15-летнюю фигуристку к соревнованиям.
Под 28-м номером в короткой программе выступит Александра Трусова, под 29-м — Анна Щербакова.
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