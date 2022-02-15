Хигути: у одного прыжка было понижение оценки. Это единственное сожаление после проката
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Японская фигуристка Вакаба Хигути прокомментировала свой прокат в короткой программе на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Она показала результат 73,51 балла.
«Я вполне довольна тройным акселем, но жаль, что у одного из прыжков было понижение оценки. Оценка была не такой высокой, как я ожидала. Это моё единственное сожаление, которое осталось у меня после выступления. В целом я довольна, хоть баллы и были пониже, чем в командных соревнованиях.
Что касается произвольной программы, я просто хочу сохранять концентрацию на всех элементах и показать качественный прокат. Я могу просто выдать своё лучшее выступление без грубых ошибок и откатать так, чтобы потом быть счастливой», — сказала Хигути после проката.
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