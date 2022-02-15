Ён Ю находится на промежуточном третьем месте после проката КП на Олимпиаде-2022

Южнокорейская фигуристка Ён Ю выступила с короткой программой на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). За свой прокат 17-летняя спортсменка получила 70,34 балла и заняла промежуточное третье место.

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