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Трусова занимает промежуточное второе место после проката КП на Олимпийских играх — 2022

Трусова занимает промежуточное второе место после проката КП на Олимпийских играх — 2022
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Российская фигуристка Александра Трусова представила короткую программу на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Трусова сорвала тройной аксель, после чего чисто исполнила тройной флип. Во второй половине программы сделала каскад тройной лутц – тройной тулуп.

За свой прокат 17-летняя спортсменка получила 74,6 балла и заняла промежуточное второе место. Лидером соревнований в данный момент является другая россиянка Камила Валиева (82,16 балла).

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Олимпиада 2022. Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
15 февраля 2022, вторник. 13:00 МСК
Окончено
1
Камила Валиева
Россия
82.16
2
Анна Щербакова
Россия
80.20
3
Каори Сакамото
Япония
79.84
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