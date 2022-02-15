Трусова занимает промежуточное второе место после проката КП на Олимпийских играх — 2022
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Российская фигуристка Александра Трусова представила короткую программу на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Трусова сорвала тройной аксель, после чего чисто исполнила тройной флип. Во второй половине программы сделала каскад тройной лутц – тройной тулуп.
За свой прокат 17-летняя спортсменка получила 74,6 балла и заняла промежуточное второе место. Лидером соревнований в данный момент является другая россиянка Камила Валиева (82,16 балла).
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