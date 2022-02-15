Валиева не стала общаться со СМИ после проката короткой программы на Олимпийских играх

Российская фигуристка Камила Валиева не стала общаться с журналистами после проката короткой программы в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай). Спортсменка прошла мимо представителей СМИ и отправилась в раздевалку.
Напомним, минутами ранее российская фигуристка Камила Валиева вышла в лидеры в короткой программе на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине. В начале проката 15-летняя спортсменка сорвала тройной аксель, но справилась со всеми остальными элементами. Валиева показала результат 82,16 балла. У её ближайшей преследовательницы, японки Вакабы Хигути, 73,51 балла.
14 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по допинговому делу Валиевой и допустил 15-летнюю фигуристку к соревнованиям.
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