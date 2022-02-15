Анна Щербакова отстаёт на 2 балла от Камилы Валиевой после проката КП на Олимпиаде-2022

Действующая чемпионка мира россиянка Анна Щербакова представила короткую программу на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Щербакова чисто исполнила все элементы.

За свой прокат ученица Этери Тутберидзе получила 80,20 балла и заняла промежуточное второе место. Лидером соревнований в данный момент является другая россиянка Камила Валиева (82,16 балла).

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