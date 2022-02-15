Валиева захватила лидерство после КП на Олимпиаде-2022, Трусова — вне топ-3

В Пекине (Китай) фигуристки представили короткую программу в рамках личных соревнований на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Лидерство после короткой программы захватила россиянка Камила Валиева, второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова, третий – японка Каори Сакамото. Ещё одна ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова заняла четвёртое место.

Олимпийские игры – 2022. Фигурное катание. Короткая программа. Женщины.

1. Камила Валиева (Россия) — 82,16 балла.

2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20.

3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84.

4. Александра Трусова (Россия) — 74,60.

5. Вакаба Хигути (Япония) — 73,51.

6. Ён Ю (Южная Корея) — 70,34.

14 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по допинговому делу Валиевой и допустил 15-летнюю фигуристку к соревнованиям.

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