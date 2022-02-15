Валиева захватила лидерство после КП на Олимпиаде-2022, Трусова — вне топ-3

В Пекине (Китай) фигуристки представили короткую программу в рамках личных соревнований на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Лидерство после короткой программы захватила россиянка Камила Валиева, второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова, третий – японка Каори Сакамото. Ещё одна ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова заняла четвёртое место.
Олимпийские игры – 2022. Фигурное катание. Короткая программа. Женщины.
1. Камила Валиева (Россия) — 82,16 балла.
2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20.
3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84.
4. Александра Трусова (Россия) — 74,60.
5. Вакаба Хигути (Япония) — 73,51.
6. Ён Ю (Южная Корея) — 70,34.
14 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по допинговому делу Валиевой и допустил 15-летнюю фигуристку к соревнованиям.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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