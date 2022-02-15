Стало известно, что сказала Трусова тренерам после проката короткой программы на ОИ

Российская фигуристка Александра Трусова после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине (Китай) обратилась к своим тренерам Сергею Дудакову, Этери Тутберидзе и Даниилу Глейхенгаузу.

«Я использую все методы раскатки перед тройным акселем», — сказала Трусова у бортика сразу после исполнения короткой программы.

Напомним, российская фигуристка Александра Трусова в короткой программе сорвала тройной аксель, после чего чисто исполнила тройной флип. Во второй половине программы сделала каскад тройной лутц – тройной тулуп.

За свой прокат 17-летняя спортсменка получила 74,6 балла.

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