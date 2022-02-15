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«До мурашек!» Энберт — о выступлении российских фигуристок в короткой программе на ОИ

«До мурашек!» Энберт — о выступлении российских фигуристок в короткой программе на ОИ
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Призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт прокомментировал выступление российских фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Прокаты наших девушек — до мурашек! Очень рад промежуточным местам Камилы, Ани, очень верю в Сашу. В произвольной программе у неё невероятный контент. Думаю, она готова показать его хорошо.

Не стоит забывать, что тройной аксель — суперсложный элемент, в женском одиночном катании особенно. Валиева делает очень сложные элементы, мы видим это в оценках. Все судьи и технические специалисты всё понимают. Маленькая помарочка — ничего страшного, потом будет чисто», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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