Бывшая финская фигуристка Корпи: Хигути и Сакамото — королевы короткой программы

Бывшая финская фигуристка Киира Корпи поделилась мнением о выступлении фигуристок в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Для меня Вакаба Хигути и Каори Сакамото, без сомнений, королевы короткой программы. Такое мощное, мягкое, взрослое и чистое катание заставило моё сердце улыбнуться. Поздравления девушкам с этими прекрасными выступлениями», — написала Корпи на своей странице в «Твиттере».

Лидерство после короткой программы захватила россиянка Камила Валиева, второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова, третий – японка Каори Сакамото. Ещё одна ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова заняла четвёртое место. Японка Вакаба Хигути — на пятом месте после короткой программы.