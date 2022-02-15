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Бывшая финская фигуристка Корпи: Хигути и Сакамото — королевы короткой программы

Бывшая финская фигуристка Корпи: Хигути и Сакамото — королевы короткой программы
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Бывшая финская фигуристка Киира Корпи поделилась мнением о выступлении фигуристок в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Для меня Вакаба Хигути и Каори Сакамото, без сомнений, королевы короткой программы. Такое мощное, мягкое, взрослое и чистое катание заставило моё сердце улыбнуться. Поздравления девушкам с этими прекрасными выступлениями», — написала Корпи на своей странице в «Твиттере».

Лидерство после короткой программы захватила россиянка Камила Валиева, второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова, третий – японка Каори Сакамото. Ещё одна ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова заняла четвёртое место. Японка Вакаба Хигути — на пятом месте после короткой программы.

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