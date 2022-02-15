Ирина Роднина прокомментировала выступление Валиевой в короткой программе на Олимпиаде

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В начале проката 15-летняя спортсменка сорвала тройной аксель, но справилась со всеми остальными элементами. Валиева показала результат 82,16 балла.
«Камила — молодец, выдержала. Короткая программа — это в первую очередь нервы. Не так много людей исполняет тройной аксель среди девочек, по крайней мере», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, Спортивный арбитражный суд решил допустить к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву. Ранее был подтверждено, что допинг-проба 15-летней спортсменки дала положительный результат.
- 15 февраля 2022
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