Олимпийские игры — 2022 в Пекине: медальный зачёт после 11-го дня, таблица

Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) было разыграно 9 комплектов наград. В медальном зачёте лидирует сборная Норвегии, в активе которой 12 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (9-6-3). На третьей позиции располагаются США (7-6-4).



Сборная России завоевала 4 золотые, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей и занимает девятое место.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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