Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Трусова — после КП: тройной аксель — моя цель. Неважно, чего мне может стоить эта ошибка

Трусова — после КП: тройной аксель — моя цель. Неважно, чего мне может стоить эта ошибка
Комментарии

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала итоги короткой программы на Олимпийских играх в Пекине (Китай). После первого вида дисциплины спортсменка занимает промежуточное четвёртое место.

«Как настроение? Хорошее. Стоит ли мне отказаться от тройного акселя? Нет, это моя цель, я хочу ее достичь. И мне неважно, как кто откатался, чего мне может стоить эта ошибка.

В этот раз я не волновалась, это было долгожданное выступление. Обычно я волнуюсь и не могу, а в этот раз я была настроена.

Олимпиаду представляла себе по-другому, здесь всё по-другому. Мне очень понравилось выступать, поэтому я радостная. После того как я упала с акселя, остальное делала легко, ни о чём не думала, постаралась раскрыть образ, мне было приятно. 74 — это балл, который я получаю всегда, если падаю с акселя.

Какая мотивация здесь? Прыгнуть аксель, катать чисто короткую, катать чисто произвольную.

Что главнее для меня Аксель или золото? Моя цель кататься чисто. Нет — значит нет.

Командный турнир? Конечно, хотела поучаствовать там, но никак это не повлияло. Не поставили — это их решение. Узнала об этом на Олимпиаде», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.

Александра Трусова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Александра Трусова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Новость по теме
Валиева захватила лидерство после КП на Олимпиаде-2022, Трусова — вне топ-3
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022