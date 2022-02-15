Трусова — после КП: тройной аксель — моя цель. Неважно, чего мне может стоить эта ошибка

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала итоги короткой программы на Олимпийских играх в Пекине (Китай). После первого вида дисциплины спортсменка занимает промежуточное четвёртое место.
«Как настроение? Хорошее. Стоит ли мне отказаться от тройного акселя? Нет, это моя цель, я хочу ее достичь. И мне неважно, как кто откатался, чего мне может стоить эта ошибка.
В этот раз я не волновалась, это было долгожданное выступление. Обычно я волнуюсь и не могу, а в этот раз я была настроена.
Олимпиаду представляла себе по-другому, здесь всё по-другому. Мне очень понравилось выступать, поэтому я радостная. После того как я упала с акселя, остальное делала легко, ни о чём не думала, постаралась раскрыть образ, мне было приятно. 74 — это балл, который я получаю всегда, если падаю с акселя.
Какая мотивация здесь? Прыгнуть аксель, катать чисто короткую, катать чисто произвольную.
Что главнее для меня Аксель или золото? Моя цель кататься чисто. Нет — значит нет.
Командный турнир? Конечно, хотела поучаствовать там, но никак это не повлияло. Не поставили — это их решение. Узнала об этом на Олимпиаде», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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