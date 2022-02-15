Авербух: из 30 девушек безошибочно откаталась только Щербакова — выглядела блестяще!
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Бывший российский фигурист, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал выступление российских фигуристок в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Хочется поздравить наших девушек. Сегодня все волновались. Из 30 девушек безошибочно откаталась только Аня Щербакова — при этом мы не увидели каскад лутц-риттбергер, к которому Аня нас приучила. Аня выглядела просто блестяще», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Лидерство после короткой программы захватила россиянка Камила Валиева, второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова, третий – японка Каори Сакамото. Ещё одна ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова заняла четвёртое место.
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