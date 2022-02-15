Авербух оценил выступление Камилы Валиевой в короткой программе на ОИ

Бывший российский фигурист, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух поделился мнением о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Камила выглядела немного расстроенной, потому что сорвала первый прыжок. Камила молодец: она собралась и сделала все остальные элементы безукоризненно», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, в начале проката 15-летняя спортсменка сорвала тройной аксель, но справилась со всеми остальными элементами. Валиева показала результат 82,16 балла и стала лидером соревнований после короткой программы. Второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова, третий – японка Каори Сакамото.