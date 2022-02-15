Журова: прокат Валиевой — ответ её злопыхателям. Они понимают: у них не получилось

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на первое место фигуристки Камилы Валиевой по итогам короткой программы на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Камила, несомненно, продемонстрировала бойцовский характер и стойкость. Я думаю, что её прокат – это как раз ответ на вопросы многих её злопыхателей, которые сейчас, увидя это, понимают: у них не получилось. Она со всем справилась», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Напомним, Валиева вышла в лидеры в короткой программе на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине. В начале проката 15-летняя спортсменка сорвала тройной аксель, но справилась со всеми остальными элементами. Валиева показала результат 82,16 балла.

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