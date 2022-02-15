«Шансы на российский пьедестал велики». Авербух о выступлении женщин в короткой программе

Бывший российский фигурист, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал выступление российских фигуристок в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Лидерство после короткой программы захватила россиянка Камила Валиева (82,16 балла), второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова (80,20), третий – японка Каори Сакамото (79,84).

«У Саши Трусовой не получился тройной аксель, поэтому пока она вне тройки призёров. Для Саши это абсолютно поправимо в произвольной программе, когда она пойдёт на четвёрные прыжки.

Шансы на то, что весь пьедестал будет российским, очень велики. Сейчас всем надо немного успокоиться. Чрезмерная забота о Камиле Валиевой, о том, как она справляется с давлением, только нервирует всех. Девочкам нужно спокойно дать готовиться, не нагнетать обстановку, а просто поддержать», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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