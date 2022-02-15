Журова: и Валиева, и Трусова, и Щербакова могут стать олимпийскими чемпионками

Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала выступление российских фигуристок в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Конечно, я поздравляю девчонок. Эта сложная психологическая ситуация сказалась не только на Камиле, но и на Саше и Ане, потому что они не могли быть сторонними наблюдателями этого процесса. Они прекрасно понимали, что происходит. И вы знаете, всё равно, с человеческой точки зрения не переживать и не сопереживать этой ситуации невозможно. Они всё равно понимали, что это касается их страны, медалей. Им нужно было собраться.



Даже несмотря на то, что Тарусова сейчас на четвёртом месте. Но мы знаем, как она на чемпионате Европы выступила в произвольной программе – весь подиум был наш. Поэтому я желаю им чистых прокатов уже в произвольной программе. Болеем и переживаем за них всячески. Каждая из них — и Валиева, и Трусова, и Щербакова — на самом деле может стать олимпийской чемпионкой», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.