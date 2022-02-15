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Щербакова прокомментировала свой безошибочный прокат в КП на Олимпийских играх — 2022

Щербакова прокомментировала свой безошибочный прокат в КП на Олимпийских играх — 2022
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Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала итоги короткой программы на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Щербакова безошибочно откатала своё выступление. После первого вида дисциплины спортсменка занимает промежуточное второе место, уступая Камиле Валиевой 2 балла.

«Я понимала, насколько важен этот прокат, и пыталась уделить внимание каждой детали. Были маленькие ошибки, но в целом довольна. У меня будет боевой настрой в произвольной программе. Хочу покидать лёд, зная, что сделала всё, что могла, и не иметь сожалений. Думаю, у меня это получилось сделать в короткой программе. Теперь цель — повторить это в произвольной», — сказала Щербакова после проката.

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Анна Щербакова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Анна Щербакова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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