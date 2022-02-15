Маринин: запас технической сложности у наших девочек намного выше, чем у соперниц

Олимпийский чемпион Турина-2006 и двукратный чемпион мира Максим Маринин, выступавший в спортивной паре с Татьяной Тотьмяниной, прокомментировал выступление российских фигуристок в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Лидерство после короткой программы захватила россиянка Камила Валиева (82,16 балла), второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова (80,20), третий – японка Каори Сакамото (79,84).

«С учётом всех событий, которые предшествовали прокату, все три наши девочки выступили очень достойно! Чувствовалось напряжение, долгое нахождение в Олимпийской деревне, весь этот ажиотаж и короткие тренировки.

Что касается Саши Трусовой, от неё ждали чуда. Но мы знаем, что на соревнованиях и тренировках у неё не получался тройной аксель. Поэтому то, что мы увидели сегодня — это нормально.

Не получился российский пьедестал в короткой программе? Запас технической сложности у наших девочек намного выше, чем у соперников. Но всё будет зависеть от произвольной программы. Что касается Камилы Валиевой, с этим давлением и прессингом — все разбирательства, бесконечные вопросы журналистов, бессонные ночи — она выступила более чем достойно», — сказал Маринин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.