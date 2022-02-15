Щербакова: на удивление, практически не нервничала в короткой программе. Всем довольна

Действующая чемпионка мира россиянка Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в короткой программе на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Очень довольна выступлением, выполнила поставленную задачу. Более того, очень рада, сегодня, на удивление, практически не нервничала. Очень спокойно с самого первого акцента контролировала каждое движение, прыжок, вращение, это очень важно. Поэтому всем довольна.

Да, я на новых коньках, но не хотела бы акцентировать внимание, мне это не мешало. Конькам примерно три дня. Я очень часто меняю коньки в течение сезона. Конечно, не хотелось, чтобы это случилось здесь, но я была к этому готова. Не считаю это большой проблемой. Возможно, в конце соревнований не будет медали? Рано об этом говорить, ещё не было КП. Ещё медалей никаких нет, поэтому рано говорить.

Новости читала сейчас…. На мои тренировки это не влияет, это самое главное. Про Камилу вообще никак не комментирую. Мы с ней лично общаемся, но здесь никак комментировать не буду», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.