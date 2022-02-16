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Результаты соревнований зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине, 12-й день, 16 февраля, ОИ-2022

Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 16 февраля
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Сегодня, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно восемь комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 16 февраля
Фристайл, слоупстайл, мужчины
1. Александер Холл (США) — 90,01.
2. Николас Гэппер (США) — 86,48.
3. Йеспер Тьедер (Швеция) — 85,35.

Горнолыжный спорт, слалом, мужчины
1. Клеман Ноэль (Франция) — 1.44,09.
2. Йоханнес Штрольц (Австрия) +0,61.
3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия) +0,70.

Биатлон, эстафета, женщины
1. Швеция — 1:11.03,9 (0+6).
2. Россия +12,0 (1+7).
3. Германия +37,4 (0+6).

Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, женщины
1. Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карль) — 22.09,85.
2. Швеция (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг) +0,17.
3. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) +0,71.

Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, мужчины
1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 19.22,99.
2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) +2,46.
3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) +4,29.

Фристайл, акробатика, мужчины
1. Гуанпу Ци (Китай) — 129,00.
2. Александр Абраменко (Украина) — 116,50.
3. Илья Буров (Россия) — 114,93.

Шорт-трек, эстафета, 5000 м, мужчины
1. Канада — 6.41,257.
2. Южная Корея — 6.41,679.
3. Италия — 6.43,431.

Шорт-трек, 1500 м, женщины
1. Чхой Мин Чон (Южная Корея) — 2.17,789.
2. Арианна Фонтана (Италия) — 2.17,862.
3. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 2.17,865.

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