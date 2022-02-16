Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно восемь комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.



Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 16 февраля

Фристайл, слоупстайл, мужчины

1. Александер Холл (США) — 90,01.

2. Николас Гэппер (США) — 86,48.

3. Йеспер Тьедер (Швеция) — 85,35.

Горнолыжный спорт, слалом, мужчины

1. Клеман Ноэль (Франция) — 1.44,09.

2. Йоханнес Штрольц (Австрия) +0,61.

3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия) +0,70.

Биатлон, эстафета, женщины

1. Швеция — 1:11.03,9 (0+6).

2. Россия +12,0 (1+7).

3. Германия +37,4 (0+6).

Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, женщины

1. Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карль) — 22.09,85.

2. Швеция (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг) +0,17.

3. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) +0,71.

Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, мужчины

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 19.22,99.

2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) +2,46.

3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) +4,29.

Фристайл, акробатика, мужчины

1. Гуанпу Ци (Китай) — 129,00.

2. Александр Абраменко (Украина) — 116,50.

3. Илья Буров (Россия) — 114,93.

Шорт-трек, эстафета, 5000 м, мужчины

1. Канада — 6.41,257.

2. Южная Корея — 6.41,679.

3. Италия — 6.43,431.

Шорт-трек, 1500 м, женщины

1. Чхой Мин Чон (Южная Корея) — 2.17,789.

2. Арианна Фонтана (Италия) — 2.17,862.

3. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 2.17,865.

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