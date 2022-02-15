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Канадский судья поставил японку Сакамото выше Валиевой в КП на Олимпийских играх

Канадский судья поставил японку Сакамото выше Валиевой в КП на Олимпийских играх
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Судья из Канады стал единственным арбитром в короткой программе на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), кто поставил россиянку Камилу Валиеву на второе место. По мнению специалиста, сильнее Валиевой КП откатала японка Каори Сакамото.

В сумме от канадского судьи Валиева получила за выступление 79,28 балла, а Сакамото – 79,48.

14 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по допинговому делу Валиевой и допустил 15-летнюю фигуристку к соревнованиям.

Олимпийские игры – 2022. Фигурное катание. Короткая программа. Женщины.

1. Камила Валиева (Россия) — 82,16 балла.
2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20.
3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84.
4. Александра Трусова (Россия) — 74,60.
5. Вакаба Хигути (Япония) — 73,51.
6. Ён Ю (Южная Корея) — 70,34.

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