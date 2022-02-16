Горнолыжный спорт, Олимпиада, слалом: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в соревнованиях горнолыжников в слаломе. Первая попытка начнётся в 5:15 мск, вторая — в 8:45.
Первую попытку в прямом эфире покажет «Матч ТВ», вторую — «Матч! Арена».
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После 10-го дня соревнований в медальном зачёте лидирует Норвегия (12 золотых, 7 серебряных, 7 бронзовых медалей), второе место занимает Германия (9-6-3), третье — США (7-6-4). Россия располагается на девятой позиции (4-7-9).
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