Щербакова отказалась отвечать британскому журналисту на вопрос о Валиевой
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Журналист британского издания Daily Mail Риат Аль-Саммарай на пресс-конференции после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине задал вопрос российской фигуристке Анне Щербаковой по поводу психологического состояния её соотечественницы Камилы Валиевой и реакции самой Щербаковой на ситуацию с положительной допинг-пробой.
«Я сейчас не буду говорить об этой ситуации. Надеюсь, вы меня поймёте», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) решил допустить к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву. Ранее был подтверждено, что допинг-проба 15-летней спортсменки дала положительный результат.
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