Биатлон, Олимпийские игры — 2022: когда начнётся женская эстафета, где смотреть

Сегодня, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится женская биатлонная эстафета 4х6 км. Начало соревнований запланировано на 10:45 мск.
В прямом эфире женскую эстафету покажет телеканал «Россия 1». За сборную России выступят Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
Российская команда на данный момент завоевала три бронзовые медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине: в смешанной эстафете (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов), в гонке преследования (Эдуард Латыпов) и мужской эстафете (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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