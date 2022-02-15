Лайшев: весь мир сопереживает Валиевой! Отрицательная реклама — тоже реклама

Президент центра спорта «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил результаты короткой программы у женщин на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Лидерство после короткой программы захватила россиянка Камила Валиева (82,16 балла), второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова (80,20), третий – японка Каори Сакамото (79,84).

«Здорово, молодцы наши девочки! Все переживали из-за этой истории, которая вокруг них развернулась. Но это только добавило им популярности. Отрицательная реклама — это тоже реклама. Когда зал встал после проката Валиевой, стало понятно – весь мир сопереживает ей!

Во всей этой ситуации Саша Трусова, Камила Валиева и Аня Щербакова — просто героини! Когда-то мы радовались призёрам на чемпионате Европы, а теперь нам подавай только первое место на Олимпиаде. В произвольной программе — так держать!» — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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