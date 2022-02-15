«Пузырь» работает хорошо». Дэвид Лис выложил фото Медведевой и Загитовой без масок

Американский журналист Дэвид Лис опубликовал фото российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой, которые без масок поддерживали соотечественниц на трибунах во время короткой программы на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Противокоронавирусный «пузырь» работает хорошо», — написал Лис на странице в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице The Skating Lesson в «Твиттере».

Напомним, российская фигуристка Камила Валиева показала результат 82,16 балла и стала лидером соревнований после короткой программы. Второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова, третий – японка Каори Сакамото.

Олимпийские игры — 2022. Фигурное катание. Короткая программа. Женщины.



1. Камила Валиева (Россия) — 82,16 балла.

2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20.

3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84.

4. Александра Трусова (Россия) — 74,60.

5. Вакаба Хигути (Япония) — 73,51.

6. Ён Ю (Южная Корея) — 70,34.