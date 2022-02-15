«Пузырь» работает хорошо». Дэвид Лис выложил фото Медведевой и Загитовой без масок

Американский журналист Дэвид Лис опубликовал фото российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой, которые без масок поддерживали соотечественниц на трибунах во время короткой программы на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Противокоронавирусный «пузырь» работает хорошо», — написал Лис на странице в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице The Skating Lesson в «Твиттере».
Напомним, российская фигуристка Камила Валиева показала результат 82,16 балла и стала лидером соревнований после короткой программы. Второй результат показала другая россиянка Анна Щербакова, третий – японка Каори Сакамото.
Олимпийские игры — 2022. Фигурное катание. Короткая программа. Женщины.
1. Камила Валиева (Россия) — 82,16 балла.
2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20.
3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84.
4. Александра Трусова (Россия) — 74,60.
5. Вакаба Хигути (Япония) — 73,51.
6. Ён Ю (Южная Корея) — 70,34.
- 15 февраля 2022
-
19:06
-
18:59
-
18:55
-
18:50
-
18:46
-
18:43
-
18:41
-
18:35
-
18:34
-
18:33
-
18:30
-
18:28
-
18:26
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:10
-
18:08
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
18:00
-
17:56
-
17:56
-
17:55
-
17:53
-
17:50
-
17:50
-
17:49
-
17:49
-
17:47
-
17:47
-
17:43
-
17:41
-
17:40